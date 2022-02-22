Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель объяснил, с какими благами придётся попрощаться политической элите российского общества.
Запад решил ударить Россию побольнее и лишить 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса, роскошного времяпровождения за рубежом.
В своём Twitter-аккаунте Боррель перечислил наказания для российских политиков, поддержавших независимость ДНР и ЛНР. Внесённые в чёрный список депутаты отныне будут лишены радостей европейской жизни.
"Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", — написал в своём аккаунте Жозеп Боррель.
Согласно утверждённому пакету санкций, ограничения распространены на 27 физических и юридических лиц, включая финансирующие операции России в Донбассе банки и организации. Лично против Владимира Путина наказания пока не предусмотрены.
Ранее Маргарита Симоньян ответила на запрет делать покупки в Париже.
"И что, теперь уже никогда? Никаких парижских шлёпанцев? Ценой освобождения Донбасса? Да вы звери, господа!" — возмущалась глава RT.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.