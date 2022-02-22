Жозеп Боррель о санкциях против депутатов: "Больше никакого шоппинга в Милане"

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель объяснил, с какими благами придётся попрощаться политической элите российского общества.

Запад решил ударить Россию побольнее и лишить 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса, роскошного времяпровождения за рубежом.

В своём Twitter-аккаунте Боррель перечислил наказания для российских политиков, поддержавших независимость ДНР и ЛНР. Внесённые в чёрный список депутаты отныне будут лишены радостей европейской жизни.

"Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", — написал в своём аккаунте Жозеп Боррель.

Согласно утверждённому пакету санкций, ограничения распространены на 27 физических и юридических лиц, включая финансирующие операции России в Донбассе банки и организации. Лично против Владимира Путина наказания пока не предусмотрены.

Ранее Маргарита Симоньян ответила на запрет делать покупки в Париже.

"И что, теперь уже никогда? Никаких парижских шлёпанцев? Ценой освобождения Донбасса? Да вы звери, господа!" — возмущалась глава RT.

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