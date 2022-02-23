Лия Ахеджакова восприняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР как объявление войны всему миру. Актриса считает, что последствия данного шага для страны будут очень тяжёлыми.
Звезду фильма "Служебный роман", которая славится своими либеральными взглядами, напугали последние события, связанные с ситуацией в ДНР и ЛНР. 83-я актриса убеждена, что произошло нечто непоправимое, а действия власти она назвала подлыми.
"Вот этот новый "учебник истории”, который мы услышали, — это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей — вот это страшно”, — цитирует Ахеджакову t.me/bbcrussian.
Слова актрисы быстро разошлись по иностранным изданиям. На Украине назвали Ахеджакову "примером россиянки, выступающей в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее актриса раскритиковала закон об иноагентах. Она считает, что в "чёрный список" попали лучшие журналисты и лучшие правозащитники.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.