Ахеджакова о признании независимости ЛДНР: "Случилось что-то непоправимое"

Лия Ахеджакова восприняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР как объявление войны всему миру. Актриса считает, что последствия данного шага для страны будут очень тяжёлыми.

Звезду фильма "Служебный роман", которая славится своими либеральными взглядами, напугали последние события, связанные с ситуацией в ДНР и ЛНР. 83-я актриса убеждена, что произошло нечто непоправимое, а действия власти она назвала подлыми.

"Вот этот новый "учебник истории”, который мы услышали, — это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей — вот это страшно”, — цитирует Ахеджакову t.me/bbcrussian.

Слова актрисы быстро разошлись по иностранным изданиям. На Украине назвали Ахеджакову "примером россиянки, выступающей в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее актриса раскритиковала закон об иноагентах. Она считает, что в "чёрный список" попали лучшие журналисты и лучшие правозащитники.

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