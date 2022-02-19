Перепалка беженцев из ДНР и вывозившего их водителя попала в Сеть

Эвакуация беженцев из Донбасса не проходит гладко. Беженцы затеяли конфликт с водителем, который перевозил людей из ДНР в Ростовскую область.

Я попаду в тюрьму а вы на российское кладбище Жители Донбасса ругаются с такси который не перевез их

Конфликтную ситуацию сняли на видео. Кадры перепалки разместило издание "Федерал пресс" в своём Telegram-канале.

Беженцы требовали перевозить их к пункту размещения, однако водитель отказался это делать, так как следовал инструкциям.

Мужчина объяснял взволнованным гражданам, что обязан подвести их до таможни, однако он не может этого делать без полицейского сопровождения.

Женщины жаловались, что не спали всю ночь, водитель парировал тем, что он тоже провёл ночь без сна.

"Я попаду в тюрьму, а вы — на российское кладбище", — озвучил печальный сценарий отступления от установленных предписаний водитель.

Беженцы растерялись и не понимали, что им делать дальше.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян отметил, что 26 регионов страны готовы принять у себя беженцев с ДНР.