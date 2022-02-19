Беженцев из Донбасса ждут в семи регионах РФ

По сообщению замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко, ещё семь российских регионов, помимо Ростовской области, готовы к принятию беженцев из ДНР и ЛНР.

"У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан", — сообщил Яцуценко во время совещания с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном.

Ранее властями самопровозглашённых республик Донбасса было объявлено об эвакуации мирного населения в Россию, в Ростовскую область. Это решение связано с высокой вероятностью начала наступательной операции украинских военных в ближайшее время. Прежде всего покинуть потенциально опасные места рекомендовано женщинам, детям и гражданам преклонного возраста, пишет РИА Новости.

В ночь на 19 февраля по поручению российского президента Владимира Путина Чуприян лично руководил эвакуацией и размещением жителей ДНР в Ростовской области.

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