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Автор Екатерина Широкова

Приморские депутаты предложили усыплять бродячих собак

Общество

Депутаты Приморья обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" и разрешить усыплять агрессивных бродячих животных.

Приморские депутаты предложили усыплять бродячих собак

По сообщению парламентариев, они поддерживают ранее озвученные предложения депутатов из Орловской и Астраханской областей, что при заключении ветеринарного врача или иного специалиста, возможно усыпление беспризорных животных, которые проявляют агрессию.

До момента эвтаназии, животное предлагают держать на карантине в приюте 10 дней, чтобы всецело оценить поведение собаки.

"Поддерживаем указанное предложение инициаторов, а также необходимость законодательного установления запрета на возврат на прежние места обитания потенциально опасных собак", — цитирует текст обращения РИА Новости.

Кроме того, приморские парламентарии предложили наказывать хозяев за питомцев на самовыгуле. Как уточнили депутаты, кроме штрафа, нужно предусмотреть более жёсткие меры в отношении владельцев животного, особенно если собака крупных размеров.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы приморский край вячеслав володин
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