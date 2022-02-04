В Петербурге двухмесячного малыша разбил инсульт из-за назначенных препаратов

В Санкт-Петербурге двухмесячного мальчика лечили от температуры и обструкции. Однако после курса антибиотиков и гормонов у Марка Валишерова случился инсульт. По словам матери ребёнка Екатерины Ворониной, теперь малыш в коме с отёком мозга.

История началась 19 января. К этому времени у Марка в течение нескольких дней держалась высокая температура. Мать пыталась сбить её самостоятельно, но ничего не помогало. Родные мальчика вызвали "скорую". Ребёнка госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Н. Ф. Филатова

"При прибытии в больницу, без обследования ребёнка, ему был назначен гормон и антибиотик. По словам врача, у него была обструкция. Два дня малыш получал лечение, у него не поднималась больше температура", — рассказала Воронина информационному порталу Lifedd.

Спустя три дня, вроде бы окрепший малыш, начал вести себя беспокойно и перестал спать. Ребёнок не мог сфокусировать взгляд, а нога начала дёргаться. По словам матери, она обратилась к врачам, но те ответили, что это "нормально".

"Мне был дан ответ — всё завтра. Но для нас завтра не наступило, так как у ребёнка произошёл инсульт. Ему была сделана операция по удалению гематомы. Но мозг сильно повреждён, много ткани погибло. Есть вероятность, что будет инвалид, если выживет", — рассказала мать Марка.

По словам Екатерины, Марк находится в коме на аппаратах жизнеобеспечения. Но есть и хорошие новости — отёк спадает. Как отметила мать, при поступлении в больницу у малыша взяли тест на коронавирус и он оказался положительным.

Врачи связывают реакцию организма с вирусом и заявили матери, что не могли "предугадать итог". Но женщина уверена, что причина в назначенном лечении. По информации портала, в больнице ситуацию журналистам не прокомментировали.

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