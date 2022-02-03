EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна

Здоровье

Сон сам по себе это фактор риска смерти. Во сне умирает около 40% людей, то есть относительно чаще умирают ночью, чем днем. Об этом рассказал сомнолог, доктор медицинских наук, клинический психолог Роман Бузунов на YouTube-канале "ЖИЗА".

Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна

Специалист объяснил, что существует около 70 болезней сна, и есть болезни, которые реально утяжеляются во сне, возникают во сне и могут приводить к неблагоприятным исходам.

Самое известное заболевание — это так называемый синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне, когда человек громко храпит, а потом дыхание резко прекращается на какое-то время. Фактически — это острая остановка дыхания, связанная со спадением дыхательных путей на уровне глотки, заметил ученый.

По его словам, природа не предусмотрела, чтобы человек имел лишний вес. А если он полнеет, то глотка снаружи просто сдавливается жиром и становится узкой. Когда человек засыпает и тонус мышц снижается, сначала возникает храп и биение дыхательных путей друг о друга.

А затем происходит фактически полное спадение дыхательных путей, то есть наступает удушье, при этом падает насыщение крови кислородом. Дыхание может останавливаться на две минуты, а сатурация снижается до 50 процентов.

За восемь часов сна может быть 300-500 остановок дыхания, из-за чего возникают тяжелейшая аритмия, гипертония и другие болезни, отметил сомнолог. При этом примерно в пять раз увеличивается вероятность инфарктов, инсульта, нарушения ритма сердца и смерти.

Поэтому чтобы не умереть во сне, в первую очередь, нужно избавиться от храпа, заключил ученый.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эти 12 Советов Помогут Вылечить Храп Кому Угодно
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы инсульт гипертония
Новости
В МОК раскритиковали идею Инфантино - проводить ЧМ по футболу каждые два года
ДНР: Киев ограничит выезд из страны мужчин призывного возраста
Politico: США готовы перебросить тысячи солдат в Европу в случае "агрессии" РФ
Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за нарушения границы беспилотником
В Сирии убиты 13 человек: Пентагон считает миссию успешной
Умерший из-за COVID-19 Мережко не доверял вакцине: "Не прошла апробацию"
Владимир Киселев рассказал, откуда возникло название группы "Земляне"
Пекин обманул МОК: Олимпиада-2022 может стать самой дорогой в истории
Поклонская рассказала, что будет делать на новой должности в Россотрудничестве
Последние материалы
Ставки сделаны: любой итог кризиса РФ — США — НАТО убьёт Украину
В МОК раскритиковали идею Инфантино - проводить ЧМ по футболу каждые два года
ДНР: Киев ограничит выезд из страны мужчин призывного возраста
Politico: США готовы перебросить тысячи солдат в Европу в случае "агрессии" РФ
Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за нарушения границы беспилотником
В Сирии убиты 13 человек: Пентагон считает миссию успешной
Умерший из-за COVID-19 Мережко не доверял вакцине: "Не прошла апробацию"
Владимир Киселев рассказал, откуда возникло название группы "Земляне"
Пекин обманул МОК: Олимпиада-2022 может стать самой дорогой в истории
Популярное
Здоровье
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"

Доктор Мясников предостерёг интернет-аудиторию от роковых ошибок при лечении "омикрона". Медик рассказал о летальных исходах из-за подбора "убийственных" препаратов.

Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Непознанное и необъяснимое
Астролог объяснил, к чему упал крест с Софийского собора в Киеве
Мир. Новости мира
Эксперт назвал вылет трёх американских "самолётов Судного дня" сигналом РФ
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ Кривонос сообщил, что украинская армия терпит катастрофу
Ирина Шлионская "Чёрный ящик" отследит все этапы климатического апокалипсиса Ирина Шлионская Любовь Степушова Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии Любовь Степушова Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский
Здоровье
Мясников объяснил, когда нужно принимать кроворазжижающие препараты при COVID
Интересные Новости
Война с Китаем и разрушенная Сибирь: пророчество индийской ясновидящей
Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США
Мир. Новости мира
Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников