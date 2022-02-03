Сомнолог рассказал, как не умереть во время сна

Сон сам по себе это фактор риска смерти. Во сне умирает около 40% людей, то есть относительно чаще умирают ночью, чем днем. Об этом рассказал сомнолог, доктор медицинских наук, клинический психолог Роман Бузунов на YouTube-канале "ЖИЗА".

Специалист объяснил, что существует около 70 болезней сна, и есть болезни, которые реально утяжеляются во сне, возникают во сне и могут приводить к неблагоприятным исходам.

Самое известное заболевание — это так называемый синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне, когда человек громко храпит, а потом дыхание резко прекращается на какое-то время. Фактически — это острая остановка дыхания, связанная со спадением дыхательных путей на уровне глотки, заметил ученый.

По его словам, природа не предусмотрела, чтобы человек имел лишний вес. А если он полнеет, то глотка снаружи просто сдавливается жиром и становится узкой. Когда человек засыпает и тонус мышц снижается, сначала возникает храп и биение дыхательных путей друг о друга.

А затем происходит фактически полное спадение дыхательных путей, то есть наступает удушье, при этом падает насыщение крови кислородом. Дыхание может останавливаться на две минуты, а сатурация снижается до 50 процентов.

За восемь часов сна может быть 300-500 остановок дыхания, из-за чего возникают тяжелейшая аритмия, гипертония и другие болезни, отметил сомнолог. При этом примерно в пять раз увеличивается вероятность инфарктов, инсульта, нарушения ритма сердца и смерти.

Поэтому чтобы не умереть во сне, в первую очередь, нужно избавиться от храпа, заключил ученый.

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