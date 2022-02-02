В Совфеде предложили депортировать производителей суррогатного алкоголя

В Совете Федерации рассматривают возможность внести поправки ко второму чтению в законопроект "О гражданстве РФ". По словам зампреда комитета ведомства по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, лишать паспорта намерены тех, кто производит и продаёт контрафактное спиртное.

Как подчеркнул Рябухин, 75% таких "бизнесменов" приехали в Россию из-за рубежа.

"Незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжёлым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", — цитирует зампреда комитета ТАСС.

Речь идёт о тех лицах, кто когда-то принял гражданство России. Как отметил Рябухин, Совфед направил соответствующий запрос в МВД РФ и, в случае, положительной реакции правоохранительных органов на предложенные поправки, их внесут на рассмотрение во втором чтении.

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