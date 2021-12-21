Три жителя Казани умерли от отравления суррогатным алкоголем

Три человека умерли от отравления поддельным виски, один пострадал. ЧП произошло в столице Татарстана - Казани. Из-за плохого самочувствия они вызвали скорую помощь, три человека скончались до её приезда. В больницу с отравлением этиловым спиртом попала супруга одного из погибших. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, инцидент произошёл в квартире на улице Симонова. Там обнаружили тела 36-летнего мужчины, 26-летней женщины, а также ещё одного погибшего. Его личность устанавливается.

Как сообщает СК РФ по республике Татарстан, уже заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 18 человек в Екатеринбурге отравились метанолом. Все они скончались. Спирт купили на одном из городских рынков. Суд арестовал на два месяца двух фигурантов уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом в Свердловской области.

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