Канделаки об атаке COVID-19 на её подчинённых: "Государство как-нибудь спасёт"

Тина Канделаки объяснила, почему у неё не вызывают сочувствия отдельные категории заболевших. Журналистка рассказала, как реагирует на слова подчинённых: "Кажется у меня температура".

Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки рассказала, что почти каждое её рабочее утро начинает с сообщений от сотрудников, в которых они пишут о недомогании.

"Честно скажу: те люди, которые не прививаются ни от ковида, ни от гриппа, а потом начинают болеть, вызывают у меня гораздо меньше сочувствия. И совсем никакого сочувствия не вызывают те, кто решил выйти на работу с симптомами болезни", — написала журналистка в своём Instagram-аккаунте.

Канделаки отмечает, что в огромной компании "Газпром-медиа" работают тысячи человек.

"Один больной омикроном может заразить 10 человек. 10 заразят сотню, и так далее в геометрической прогрессии", — объясняет Тина Гивиевна.

Журналистка признаётся, что у неё уже нет сил терпеть безответственность людей. Она повторила прописные истины о том, как следует себя вести при появлении первых признаках болезни.

"Есть симптомы — вызывай врача, сдавай тест, жди результат и не выходи из дома. Игнорируешь эти предписания — являешься маленькой биологической бомбой", — написала Тина.

Руководитель крупного медиахолдинга отчитала тех, кто боится потерять доход.

"И они же считают, что государство как-нибудь спасёт, как-нибудь вылечит. Я скажу прямо и жёстко: оно и похоронит как-нибудь, если в этом будет необходимость. Хотя, когда оно даёт вам возможность жить, — живите!!!" — выразила своё мнение Канделаки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.