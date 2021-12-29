Названы регионы-трезвенники: Чечня и Дагестан в топе

Который год подряд в топ-три "непьющих" регионов вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, лидера проекта "Трезвая Россия", над анализом потребления алкоголя в регионах работало множество специалистов.

Как отметил Хамзаев, изучение "зависимости" регионов от спиртного и спроса на алкоголь за уходящий 2021 год занимались:

социологи,

юристы,

экономисты,

историки,

психологи,

журналисты.

"По данным "Рейтинга трезвости регионов-2021" первую позицию занимает республика Ингушетия, второе место у Чеченской республики, третье место заняла республика Дагестан", — цитирует отчёт "Трезвой России" РИА Новости.

На четвёртом месте оказалась Кабардино-Балкарская республика, а замыкает топ-пять Карачаево-Черкесия.

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