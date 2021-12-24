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Эксперт оценил идею размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

Политика

В России все идеи по ограничению продажи спиртных напитков не приживаются. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя в интервью Pravda.Ru предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов.

Эксперт оценил идею размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

Он напомнил, что в РФ уже неоднократно пытались достаточно жёстко подходить к продаже алкоголя, но в конечном итоге все постановления отменялись.

"Так произошло в Нижнем Новгороде, где мэр потребовал не размещать магазины со спиртными напитками возле школ, детсадов, учреждений здравоохранения. Через неделю запрет отменили. В Башкортостане полностью запретить продажу алкоголя удалось всего на четыре дня, затем ограничение сняли. В Московской области пытались не продавать алкоголь после 21:00, но из-за неэффективности и здесь запрет не прижился. В некоторых случаях постановления, конечно, частично исполняются, но тут же начинает процветать нелегальная торговля. Это нередко приводит к отравлениям и летальным исходам", — сказал эксперт.

Шапкин подчеркнул: население нужно обезопасить от смертельно опасного метанола. Кроме того, по его мнению, не нужно забывать, что алкогольная отрасль — один из важных источников поступления налогов в региональные бюджеты.

Ранее Хамзаев предложил убрать точки продажи алкоголя из городов. В интервью РИА Новости он сообщил, что спиртное приводит к увеличению смертности, росту случаев сердечно-сосудистых заболеваний и сокращению рождаемости.

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Существует ли безвредный алкоголь?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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