Социолог: У россиян есть право на свободу слова. Но не все хотят ей пользоваться

Британцы, как показал недавно проведённый соцопрос, очень часто опасаются открыто говорить на "горячие" темы. Из этого был сделан вывод, что "со свободой слова в стране что-то не так".

Хотя, как пояснила корреспонденту Pravda. Ru кандидат социологических наук Надежда Захаренко, с. н.с. юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, говоря про свободу слова — оценивая её уровень в конкретной стране — нужно учитывать, что общество неоднородно, и степень готовности высказывать свое мнение зависит от разных факторов: возраста, политических убеждений, сферы занятости и целого ряда личностных характеристик человека.

— Молодежь, как правило, более остро реагирует на нарушение прав, активнее выражает свое мнение. Тоже самое свойственно оппозиционно настроенным людям. То есть на ситуацию вокруг свободы слова будут в первую очередь обращать внимание те, кому важно выразить свое мнение, кто в принципе готов это делать.

— Проводились ли подобные исследования в России? Как у нас обстоят дела со свободой слова?

— Да, конечно. Такие исследования у нас тоже есть, поскольку фиксируется рост понимания важности свободы слова.

В представлении россиян она уже почти идентична таким традиционно значимым как право на справедливость или медицинскую помощь.

Вопрос в том, почему социальный запрос на свободу слова усиливается. Объяснения могут быть разными. Например, если люди чувствуют, что возможностей свободно высказываться по важным для них вопросам стало меньше, то начинают чаще указывать на соответствующую позицию в ходе опросов. И напротив, если в обществе есть ощущение, что власть слышит народ и его мнение учитывает, то и важность свободы слова, как работоспособного механизма обратной связи, будет расти.

Не могу сказать, что существуют явно, хотя и неформально, запретные темы. Да, некоторые люди вполне могут предпочитать не высказываться по каким-то вопросам. Но это, скорее, субъективный выбор, чем системная характеристика. На мой взгляд более актуально сейчас говорить не о том, что свободы слова в России не хватает, а о том, насколько мнение граждан способно становиться реальным механизмом исправления проблемных ситуаций.

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