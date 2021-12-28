EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Кузбассе установят памятник шахтёрам и спасателям, погибшим на "Листвяжной"
Долина пошутила насчёт того, как оставаться стройной
Мичков пошёл по стопам Овечкина на МЧМ-2022: звёздный хет-трик "молодёжки"
В Удмуртии сообщили о состоянии выжившего при падении вертолёта пассажира
Киевский политолог предложил властям перейти в конфуцианство
"Из разряда фантастики": в МИД оценили шансы США ограничить конвертацию рубля
Подросток погиб при катании с горки в Москве: СК начал проверку
Польский политолог: Варшава почти готова пойти на Россию "католибаном"
Израиль атаковал Латакию рядом с авиабазой РФ Хмеймим

Политолог Нохрин: свобода слова в России вроде есть, а вроде и нет

Общество

Социологический опрос, проводившийся в Британии, выявил неожиданную проблему: люди в стране боятся открыто говорить на многие темы и выражать по ним своё мнение.

Политолог Нохрин: свобода слова в России вроде есть, а вроде и нет

А как дела со свободой слова и выражения собственного мнения обстоят дела в России? У нас все спокойно везде говорят обо всём или всё же о чём-то только дома на кухне, по советской привычке?

Об этом Pravda.Ru рассказал Иван Нохрин, доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета.

По его словам, подобное исследование проводилось в России совсем недавно, в ноябре 2021 года.

— Согласно его результатам, нарушение права на свободу слова является самым распространенным нарушением, которое назвали россияне:

  • 16% опрошенных заявили, что сталкивались с подобным в течение последних пяти лет,
  • 10% — что ущемлялось их право на получение информации.

Поэтому можно сказать, что и в России значительная часть населения ощущает невозможность открыто говорить и обсуждать некоторые темы.

В то же время, как показал опрос, 51% населения не чувствуют никаких ограничений прав и свобод, что составляет хоть и незначительное, но большинство. Однако следует иметь ввиду, что в это число входят не только люди, которые полностью удовлетворены имеющимися правами и возможностями, но и те, кто не имеет опыта их реализации, а потому и не ощущают никаких ограничений.

К тому же многие боятся открыто выражать свое мнение и не готовы откровенно отвечать на вопросы анкеты. Так, например, лишь 9% опрошенных сказали, что нарушалось их право на достойный жизненный уровень, однако из этого вряд ли можно делать вывод, что остальные 91% всем довольны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Слово не воробей: почему важно следить за своей речью
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Политолог Нохрин: свобода слова в России вроде есть, а вроде и нет
Мичков пошёл по стопам Овечкина на МЧМ-2022: звёздный хет-трик "молодёжки"
В Удмуртии сообщили о состоянии выжившего при падении вертолёта пассажира
Маткапитал в России предлагается использовать на лечение ребёнка
Киевский политолог предложил властям перейти в конфуцианство
"Из разряда фантастики": в МИД оценили шансы США ограничить конвертацию рубля
Подросток погиб при катании с горки в Москве: СК начал проверку
Польский политолог: Варшава почти готова пойти на Россию "католибаном"
Израиль атаковал Латакию рядом с авиабазой РФ Хмеймим
Молдавия боится обострения конфликта между РФ и Украиной: "Затронет всех"
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников