Политолог Нохрин: свобода слова в России вроде есть, а вроде и нет

Социологический опрос, проводившийся в Британии, выявил неожиданную проблему: люди в стране боятся открыто говорить на многие темы и выражать по ним своё мнение.

А как дела со свободой слова и выражения собственного мнения обстоят дела в России? У нас все спокойно везде говорят обо всём или всё же о чём-то только дома на кухне, по советской привычке?

Об этом Pravda.Ru рассказал Иван Нохрин, доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета.

По его словам, подобное исследование проводилось в России совсем недавно, в ноябре 2021 года.

— Согласно его результатам, нарушение права на свободу слова является самым распространенным нарушением, которое назвали россияне:

16% опрошенных заявили, что сталкивались с подобным в течение последних пяти лет,

10% — что ущемлялось их право на получение информации.

Поэтому можно сказать, что и в России значительная часть населения ощущает невозможность открыто говорить и обсуждать некоторые темы.

В то же время, как показал опрос, 51% населения не чувствуют никаких ограничений прав и свобод, что составляет хоть и незначительное, но большинство. Однако следует иметь ввиду, что в это число входят не только люди, которые полностью удовлетворены имеющимися правами и возможностями, но и те, кто не имеет опыта их реализации, а потому и не ощущают никаких ограничений.

К тому же многие боятся открыто выражать свое мнение и не готовы откровенно отвечать на вопросы анкеты. Так, например, лишь 9% опрошенных сказали, что нарушалось их право на достойный жизненный уровень, однако из этого вряд ли можно делать вывод, что остальные 91% всем довольны.

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