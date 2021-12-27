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Козырев: из-за любителей "ляпнуть ради хайпа" свободе слова скоро придёт конец

Общество

Проведённый в Британии опрос показал, что свобода слова там только "на бумаге". А на деле — люди боятся говорить на многие темы.

Козырев: из-за любителей "ляпнуть ради хайпа" свободе слова скоро придёт конец

А как с этой самой свободой в России обстоят дела? А есть какие-то социологические исследования на эту тему у нас? Все ли громко и спокойно везде говорят обо всём или все же о чём-то только дома на кухне, по советской привычке?

По словам профессора кафедры социологии РХТУ им. Менделеева Геннадия Козырева, в России никто ни о чём говорить не опасается. Скорее- наоборот: говорят, забывая перед этим думать.

Как рассказал социолог в беседе с Pravda. Ru, создаётся впечатление, что россияне стараются "высказываться ради хайпа":

  • то песню споют, оскорбляющую ветеранов, то чувства верующих в соцсетях оскорбят…

А потом удивляются, когда их к ответу за это призывают.

"На самом деле своды слова в мире — и Россия не исключение -становится всё меньше. Просто потому, что растёт число "обидчивых" людей. И каждый пытается привлечь другого к ответственности, не просто возразить, а ещё и подать в суд и чего-нибудь отсудить", — говорит Козырев.

И в качестве "свежего" примера приводит питерского юриста, подавшего в суд на Деда Мороза:

"Доходит и до такого абсурда ради хайпа. Никто не знал этого чудака, но теперь узнали все…"

По мнению социолога, нам всем надо научиться отличать "повод для хайпа" от реальных оскорблений, и тогда у правоохранителей не будет необходимости "посягать на свободу слова" и кого-то там "ужучивать":

"Свобода слова в Интернете сейчас граничит с разнузданностью. А это — палка о двух концах:

  • люди или действительно отстаивают свои права и свободы,
  • или хайпуют, мечтая о славе.

Вот вторые и заставляют зажимать свободу слова.

Кстати, за последние полгода, особенно перед самыми выборами, Дума — ещё старая Дума — приняла десятки законов, ограничивающих свободу слова: теперь за репост можно 2 года получить, за оскорбление верующих, за оскорбление ветеранов".

— Получается, на политические темы россияне говорят — по советской привычке — на кухне?

— Нет. Спасибо Горбачёву с его перестройкой, кухни перестали быть актуальны для разговоров о политике. Но, не исключено, что всё вернётся. Пока не знаю.

Возможно, в скором времени у нас снова появится этот термин уже в новом формате. Но это о чем говорит? О том, что мы движемся к авторитаризму. Если раньше был уверенный авторитаризм — когда один человек находится у власти 20 с лишним лет, это уже авторитаризм — но с элементами какого-то демократического примеса. Например, можно было поругаться на начальство. Может быть, скоро это у россиян отберут.

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Блогерство: хобби или полноценная работа
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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