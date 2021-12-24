RT презентовал видео с необычной инструкцией для празднования Рождества

RT создали ролик о том, как должно выглядеть Рождество в толерантной Европе. Третий родитель, гендерное самоопределение, обвинения Санты в абьюзе и другие ужасы современного Запада.

Как отметить Рождество толерантно: «отмена» Санта-Клауса, гендерный снеговик и оскорблённые олени

Ролик рассчитан на иностранного зрителя, который не разделяет новые идеи прогрессивной Европы.

"В современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Мы расскажем, почему "отмена" Санта-Клауса — это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорблённом оленьем комьюнити и о других "прогрессивных" западных трендах", — гласит описание видео RT.

Ролик чем-то напомнил шедевры, созданные перед голосованием за поправки в Конституцию РФ. В старый уклад жизни бесцеремонно вторгаются люди, пропагандирующие неприемлемые в традиционном обществе принципы. Ролики "гей на передержке" и "где моя мама?" по-настоящему напугали сторонников привычной морали.