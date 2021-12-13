Симоньян о гендерно-нейтральных туалетах в США: "Это только начало"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поведала об ужасах, которые творятся в общественных уборных США. Журналистка рассказала, до чего дошло западное общество в своём стремлении к гендерной толерантности.

"Туалеты в государственных школах Чикаго стали гендерно-нейтральными. Теперь в них могут ходить и мальчики, и девочки, и те, кто ещё не определился. Нужно это для 'большей инклюзивности', которую сейчас активно продвигают в американском образовании", — написала Маргарита в своём Instagram-аккаунте.

Глава RT напомнила случай в штате Вирджиния.

"Похожая история с общими уборными закончилась изнасилованиями. Трансгендер в юбке надругался над двумя школьницами в женских туалетах. Боюсь, что это только начало", — предупредила Симоньян.

Подписчики журналистки поделились своим мнением на этот счёт.

"Безумная и дикая действительность!"; "Господи, хватило бы ума нашим не подражать такой демократии!"; "Маразм крепчает…"; "Ни к чему хорошему это не приведёт"; "В СССР в яслях туалеты гендерные были для деток, а тут взрослые люди предлагают уровень яслей", — писали фолловеры под постом телеведущей.

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