Главный редактор RT Маргарита Симоньян поведала об ужасах, которые творятся в общественных уборных США. Журналистка рассказала, до чего дошло западное общество в своём стремлении к гендерной толерантности.
"Туалеты в государственных школах Чикаго стали гендерно-нейтральными. Теперь в них могут ходить и мальчики, и девочки, и те, кто ещё не определился. Нужно это для 'большей инклюзивности', которую сейчас активно продвигают в американском образовании", — написала Маргарита в своём Instagram-аккаунте.
Глава RT напомнила случай в штате Вирджиния.
"Похожая история с общими уборными закончилась изнасилованиями. Трансгендер в юбке надругался над двумя школьницами в женских туалетах. Боюсь, что это только начало", — предупредила Симоньян.
Подписчики журналистки поделились своим мнением на этот счёт.
"Безумная и дикая действительность!";
"Господи, хватило бы ума нашим не подражать такой демократии!";
"Маразм крепчает…";
"Ни к чему хорошему это не приведёт";
"В СССР в яслях туалеты гендерные были для деток, а тут взрослые люди предлагают уровень яслей", — писали фолловеры под постом телеведущей.
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