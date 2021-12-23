Молчание коллекторов: ФССП назвали тишину в трубке психологическим давлением

Состоявшимся разговором теперь будет считаться прерванный заёмщиком звонок, а молчание коллектора в трубку и автодозвон — психологическим давлением, заявили в Федеральной службе судебных приставов.

Так, согласно информации, взыскателям нельзя злоупотреблять роботами-операторами, донимать заёмщика звонками и молчать в телефонную трубку.

Отмечается, что выпуск рекомендаций связан с тем, что приставы получили новые полномочия в этом году, ранее же оценкой правомерности действий коллекторов рассматривал только суд. В ФССП решили выпустить "единообразные" правила.

"Закон не даёт понимания, сколько должен длиться звонок должнику, чтобы считать его состоявшимся и применять ограничения на количество звонков в сутки. В ФССП предлагают учитывать только "успешное телефонное соединение" дольше одной-двух секунд", — пишет РБК, согласно информации ФССП.

"Атака" кредитора круглосуточными звонками также будет считаться психологическим давлением. Однако если на "дозвоне" работает робот, который в состоянии поддерживать часть разговорных сценариев, такой звонок предлагают приравнять к полноценным переговорам.

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