Экономист: брать кредиты людей заставляют жадность и зависть

Какой доход нужно иметь, чтобы легко выплачивать кредит, как распознать финансового экстремиста и планирует ли Центробанк менять сферу потребительского кредитования, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, экономист Игорь Лавровский.

Законы о кредитовании

— Игорь Камильевич, Центробанк планирует в ближайшее время установить строгие правила для всех банков и микрофинансовых организаций, занимающихся кредитованием россиян. Как это может на наших карманах сказаться?

— Центробанк давно систематически занимается упорядочиванием всей финансовой деятельности в стране. Это касается микрофинансовых организаций и кредитования населения банками. Если с кредитованием населения банками всё более-менее понятно и прозрачно, то микрофинансовые организации всегда были тёмно-серым сектором: мало кто понимал, как он работает, но периодически оттуда выносили если не трупы, то серьёзно повреждённых этим сектором людей: они ухитрялись набрать займов, которые не могут в принципе выплатить. Причём это было полбеды.

Хуже другое: у людей накапливались проценты на проценты по диким ставкам, и в конце концов оказывалось, что они должны гораздо больше, чем когда-то брали.

Коллекторы — это вторая сторона медали. Он появляется тогда, когда должник не в состоянии платить по счетам. А первая часть — это когда кому-то нужны деньги, он пришёл в микрофинансовую организацию, мелким шрифтом там что-то написано, он подписал. Потом начинаются проблемы с тем, что он не может выплачивать основную часть долга, затем он уже не может выплачивать проценты, потом проценты на проценты, в конце концов, он уже ничего не может выплачивать. Вот на этом этапе появлялись официальные и неофициальные коллекторы.

— Собираются принять закон о регулировании потребительского кредитования с 2022 года: сократят выдачи необеспеченным гражданам, в том числе при неподтвержденных доходах, и пенсионерам. То есть идущая сейчас лавина предложений закончится к концу года?

— Зависит от конкретной финансовой ситуации на конец года. Может быть, у банков будет достаточно ресурсов, чтобы продолжать сравнительно мягкую политику, и Центробанк вряд ли им будет мешать, или ситуация ухудшится, тогда будут вводиться дополнительные ограничения.

Сейчас условия потребительского кредитования у нас довольно лёгкие. Много выдается необеспеченных потребительских кредитов. С одной стороны, это благо, с другой стороны — опасность. Всегда нужно считать свои доходы. Обманчивая доступность кредитной сферы порождает проблемы. На всех международных форумах оказывается, что это волнует весь мир, объём задолженностей необеспеченных заёмщиков — астрономический. Как правило, всё заканчивается призывами повышать финансовую грамотность. Это верно, потому что финансовая сфера за последние десятилетия развилась колоссально, растут возможности банков, особенно в связи с цифровизацией. Скоро появится цифровой рубль — это отдельная история. Возможности в этой сфере растут, но растут и потенциальные опасности. Одна из них — люди просто не умеют сопоставлять свои доходы с расходами.

И потом, ещё есть такая неизбывная человеческая черта, как жадность и зависть: если у кого-то что-то есть, то я влезу в долги, но тоже это получу.

Причём часто это не имеет смысла, люди обрекают себя:

на лишения,

страдания,

потенциальные проблемы

ради того, чтобы схватить дорогую игрушку, которая не очень-то и нужна.

Сопоставляйте доходы и расходы

— Если человек даёт недвижимость (в основном речь идёт о квартире) под залог — это представляет опасность в будущем?

— Есть любители экстрима: например, кого-то подмывает пройти по парапету крыши многоэтажного здания. Вот это из той же оперы.

Человек, который готов поставить своё жильё на кон ради чего-то, — это потенциально опасный человек, причём опасен он для самого себя. Это финансовый экстремист.

Ради чего можно поставить своё жильё, которое является основным активом человека? Ради чего его можно заложить? Я понимаю, если нужно срочно операцию сделать или когда суперэкстремальная ситуация. Это можно понять. Но когда люди закладывают квартиры ради ерунды, иллюзии развития бизнеса, в котором они ничего не понимают, то это финансовый экстремизм, и с ним надо что-то делать.

— В июле этого года были введены ужесточения банковских нормативов: например, допустимая нагрузка для каждого заемщика — не более 50% от дохода.

— Это колоссальный процент. Например, в Северной Америке ограничена долговая нагрузка 30-35% от доходов. То есть 50% — это рисковая операция, потому что половину дохода отдавать на погашение кредитов — это очень много. Я думаю, что треть — максимум.

— Банки активно предлагают кредиты. Вы бы посоветовали сейчас людям согласиться на это или всё-таки подождать, как там ситуация будет складываться?

— Банк — это магазин, торгующий деньгами. Его задача — максимально расширить свою базу:

клиентскую,

кредитную.

Другое дело, что любой кредитный договор — это сделка, в которой участвуют две стороны, и обе стороны должны понимать, в чём их плюсы и минусы, то есть ради чего стоит брать кредит. При нормальных условиях главное, что люди выигрывают, когда берут кредит, — это время. Они за деньги покупают время. Например, ипотечный кредит. Людям нужно жильё сегодня, а не через двадцать лет, когда они накопят на это жильё.

Но если человек понимает, что он готов платить, скажем, 30% своих доходов за ипотечный кредит, и у него хорошие перспективы, доходы не снизятся, тогда он может спокойно брать. Но он может обратным счётом пересчитать размер кредита, который в состоянии потянуть: надо искать себе жильё по деньгам.

Основной элемент финансовой грамотности — умение сопоставлять свои пассивы и активы, доходы и расходы. Это важнейшее умение современного человека.