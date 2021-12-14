Чиновники в Питере решили, что семья родила второго ребёнка ради квартиры

В Петербурге семья, в которой недавно родился второй ребёнок, волей чиновников лишилась возможности встать в очередь на квартиру.

Как сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на офис омбудсмена Северной столицы, семья теперь уже из четырёх человек живёт в тридцатиметровой "однушке", где на каждого приходится по 7,5 "квадрата", что по действующим нормам (не менее 9 кв. м. — Прим. ред.) даёт право претендовать на улучшение жилищных условий.

Но у чиновников свои понятия о правах жителей "подведомственной территории":

В райадминистрации района петербуржцев обвинили в намеренном ухудшении жилищной ситуации и на очередь ставить отказались.

При этом аргументировать, в чём конкретно заключается злой умысел, чиновники не смогли, отмечают сотрудники офиса уполномоченного по правам человека.

Правозащитники предположили, что "вина" заявителей в том, что они родили второго ребёнка.

"Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребёнка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации, видимо, расценили их действия именно так", — прокомментировали ситуацию в аппарате омбудсмена.

По данным "Делового Петербурга" прокуратура уже вынесла протест действиям администрации. Но чиновники стоят твёрдо: заявители корыстолюбивы и коварны.

Дело передано в суд.

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