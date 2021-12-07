Эксперт по выживанию рассказал, где спастись от ядерных ударов по России

Специалист по выживанию Михаил Макей посоветовал россиянам прятаться от ядерной атаки в метро или бомбоубежищах.

Также эксперт отметил, что опасность может быть и в мирное время, по этой причине гражданам стоит выяснить местоположение важнейших объектов. К ним Макей отнёс:

станции скорой помощи;

пожарные части;

ожоговые центры.

"Кроме этих мест, нужно указать пути эвакуации: так называемые точки сбора. Потому что может случится всякое: может не быть связи, например. И всё должно быть проговорено людьми, как действовать в той или иной ситуации, — сказал специалист, слова которого приводит NEWS.ru.

Ранее военный аналитик Дэниэл Дэвис не исключил вероятность ядерной войны между Россией и Украиной. Также он призвал лидеров Европы, США и нашей страны относиться друг другу с меньшей агрессией. Первого декабря этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что военно-политический блок не собирается размещать ядерное оружие на территории других стран, помимо тех, где оно уже есть для "сдерживания".

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