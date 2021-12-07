Российский фильм "Разжимая кулаки" попал в число номинантов на "Оскар"

Российская лента "Разжимая кулаки" вошла в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Автор ленты — Кира Коваленко.

Как пишут "Известия", фильм на осетинском языке снят в чеченском шахтёрском городке. Главная героиня мечтает сбежать из дома, но отец не отдаёт ей паспорт. Девушка надеется на старшего брата, который переехал жить в Ростов. Он вернулся домой вызволять сестру.

О том, что фильм выдвинут на главную кинопремию, в конце октября сообщил глава оскаровского комитета РФ, режиссёр Павел Чухрай.

Ранее фильм получил главный приз программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Всего в список претендентов на "Оскар" попали 93 картины. Среди них и французский "Титан" Жюлии Дюкурно.

Шорт-лист из 15 картин станет известен 21 декабря.

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