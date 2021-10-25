От России на Оскар выдвинут фильм ученицы Сокурова "Разжимая кулаки"

От России на Оскар могут выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что события кинокартины ученицы Александра Сокурова разворачиваются в одном из городков Северной Осетии. В июле "Разжимая кулаки" Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса фестиваля.

Ранее Юлия Пересильд поведала, как проходили съёмки фильма "Вызов" в космосе. Актриса объяснила, что для описания съёмок фильма в космосе слова "сложно" или "тяжело" не подходят, так как всё делается на пределе человеческих возможностей.

Напомним, что съёмочная группа фильма "Вызов" прилетела на МКС для съёмочного процесса 5 октября. Утром 17 октября киноэкипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко благополучно приземлился в Казахстане.

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