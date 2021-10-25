От России на Оскар могут выдвинуть фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что события кинокартины ученицы Александра Сокурова разворачиваются в одном из городков Северной Осетии. В июле "Разжимая кулаки" Коваленко получил Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса фестиваля.
Ранее Юлия Пересильд поведала, как проходили съёмки фильма "Вызов" в космосе. Актриса объяснила, что для описания съёмок фильма в космосе слова "сложно" или "тяжело" не подходят, так как всё делается на пределе человеческих возможностей.
Напомним, что съёмочная группа фильма "Вызов" прилетела на МКС для съёмочного процесса 5 октября. Утром 17 октября киноэкипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко благополучно приземлился в Казахстане.
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