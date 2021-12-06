Российское Министерство труда планирует изменить порядок начисления и расчёта трудовых пенсий. Уже готов пакет соответствующих поправок.
Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
По данным газеты, коснутся новшества не всех пенсионеров — нынешних и будущих, — а только двух категорий:
Обе эти категории могут рассчитывать на единовременную выплату накопленного за годы работы. Чтобы её получить, нужно будет всего лишь подать заявление через сай Госуслуг. Рассматривать его чиновники будут не дольше 5 дней. Действовать нововведение начнёт с 1 июля 2022 года.
К слову, напомним, что ранее Pravda. Ru рассказывала, какие категории россиян уже с текущего декабря будут получать пенсию больше.
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