Новости от Минтруда: кому пенсии будут платить по-новому

Российское Министерство труда планирует изменить порядок начисления и расчёта трудовых пенсий. Уже готов пакет соответствующих поправок.

Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По данным газеты, коснутся новшества не всех пенсионеров — нынешних и будущих, — а только двух категорий:

те, кто получает пенсию по потере кормильца или инвалидности,

те, чей трудовой стаж "не дотягивает" до условия начисления пенсии по старости — кому не хватает пенсионных баллов, но они уже достигли предпенсионного возраста (напомним, сейчас в России это 55 лет для женщин и 60 — для мужчин).

Обе эти категории могут рассчитывать на единовременную выплату накопленного за годы работы. Чтобы её получить, нужно будет всего лишь подать заявление через сай Госуслуг. Рассматривать его чиновники будут не дольше 5 дней. Действовать нововведение начнёт с 1 июля 2022 года.

К слову, напомним, что ранее Pravda. Ru рассказывала, какие категории россиян уже с текущего декабря будут получать пенсию больше.

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