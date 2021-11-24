Введение QR-кодов в общественном транспорте оправданно, считает Ефим Фикс

В общественном транспорте и других публичных местах QR-коды необходимы. Такое мнение высказал первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

"Это оправданная мера, так как направлена на обеспечение безопасности наших граждан и снижение риска заражения. Ничего в этом страшного нет", — сказал Фикс в интервью РИА Новости.

По мнению первого вице-спикера, введение QR-кодов служит своего рода гарантией того, что гражданин не заразится коронавирусом, не будет тяжело его переносить и обезопасит себя от летального исхода.

Ефим Фикс напомнил, что в Крыму QR-коды нужно показывать только в общественных местах.

Законопроекты о QR-кодах в транспорте и других местах общего пользования были внесены на рассмотрение Госдумой 12 ноября.

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