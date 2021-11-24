Юристы считают, что казанцы будут платить за простой транспорта из-за QR-кодов

Юрист Михаил Салкин заявил, что жители Казани будут компенсировать убытки предприятиям-перевозчикам, если они будут тормозить работу городского транспорта из-за предъявления QR-кода.

"Это гражданские иски, это в суд нужно будет идти", — пояснил Салкин телеканалу "360".

Адвокат Алексей Скляренко добавил, что иски могут предъявлять конкретному человеку. При этом, по его мнению, предприятия будут считать ещё и стоимость потерянного топлива, которое будет сжигаться во время вынужденных стоянок.

Ранее стало известно, что в первый день обязательного предъявления QR-кодов в общественном транспорте в Казани от агрессивных действий пассажиров пострадали несколько кондукторов, которым пришлось обратиться за медицинской помощью.

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