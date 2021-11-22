Участника протестов в центре Екатеринбурга отправили на принудительное лечение

Участника протестов против строительства церкви в сквере в центре Екатеринбурга Ивана Ноговицына признали невменяемым. Как сообщает Е1.ru, его отправили на принудительное лечение.

Протесты в центре уральской столицы прошли в мае 2019 года. Тогда начали строить храм Святой Екатерины у Театра драмы. После того, как на место привезли бетонные блоки и обнесли территорию забором, горожане начали там массовые протесты. Митинги проходили круглосуточно. Уральцы были против снесения сквера в месте их прогулок.

Произошли столкновения с полицией. В итоге власти города отказались от идеи строительства в этом месте нового храма. Но арестовали Ивана Ноговицына. 6 июня 2019 года Ленинский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения митингов.

Затем возбудили уголовное дело и поместили мужчину в СИЗО. По версии следствия, Ноговицын вместе с другими протестующими уничтожили временное ограждение стоимостью около 7,5 тысяч рублей. 22 ноября в Верх-Исетском суде Екатеринбурга решили отправить подсудимого на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

"Ноговицына освободить от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещённых уголовным законом деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках" и ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам", а равно призывы к насилию над гражданами", — сообщили в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

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