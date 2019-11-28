К 2035 году Екатеринбург потеряет почти 20 гектаров парков и скверов

Общественники Екатеринбурга встали на защиту природу. Они изучили новый генплан города и обнаружили, что к 2035 году она потеряет почти 20 гектаров деревьев.

Больше всего активистов волнует сквер напротив филармонии, а также парк у метеогорки и садВайнера, в котором могут исчезнуть вековые лиственницы.

Активисты пришли к таким выводам после изучения генплана, где среди зеленых зон большое количество участков для возведения домов и офисов.

Однако администрация города уверяет, что жители неверно истолковали генплан и что деревья в парках вырубать не будут.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, некоторые зеленые зоны не относятся к паркам, они представляют собой заросшие зеленью участки, которые относятся к каким-либо территориям или сооружениям.