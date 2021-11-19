Каждый должен делать всё, что может для России — Пригожин

К петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину обратился журналист "Коммерсанта", с просьбой дать комментарий относительно массового выхода из партии "Родина" большинства членов её петербургского отделения.

Пригожин указал на основную идеологию партии, которая основана на желании делать всё для своей семьи, России и малой родины. По мнению бизнесмена, именно за эти идеалы боролись такие представители партии как герой России Андрей Богатов, глава ФЗНЦ Максим Шугалей и заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Однако после того, как руководство "Родины" сменило приоритеты, у них не осталось повода оставаться в рядах партии.

"Думаю, они вышли из партии потому, что их идеалы руководство "Родины" променяло на сладкое место в Госдуме под крылом фракции ЛДПР, с которой партия же и боролась, а также на роскошные съезды в дорогих гостиницах", — процитировала ответ Пригожина пресс-служба "Конкорда".

По мнению Пригожина, сейчас остаётся надеяться только на простых "родинцев", которые не станут изменять своим стремлениям и будут прежде всего верны России.