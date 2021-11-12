В тюрьмах Таиланда заключённым разрешат заводить собак для борьбы с депрессией

В четырёх тюрьмах Таиланда планируется реализовать пилотный проект, согласно которому заключённым разрешат заводить собак для снижения тревоги, депрессии и борьбы с антисоциальным поведением.

Эффективность терапии с использованием питомцев проверят в тюрьмах Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин. Нововведения утвердили в Министерстве юстиции Таиланда, сообщает газета Bangkok Post.

Сотрудники исправительных учреждений и психологи полагают, что тесный контакт с животными поможет заключённым подготовиться к возвращению в социум после освобождения. По предварительным данным, собак для проекта будут брать из приютов, подконтрольных Минюсту королевства.

Пока не уточняется, сколько времени арестанты смогут проводить с питомцами. Однако известно, что животных заключённым будут подбирать на основе их темперамента.

Если эксперимент пройдёт успешно, то проект будет реализован и в других исправительных учреждениях Таиланда.

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