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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое агорафобия?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Агорафобия — это фобия, которая проявляется в виде боязни открытых пространств, больших скоплений людей, перехода широких улиц и площадей, пребывания в местах, которые невозможно покинуть быстро и незаметно для окружающих и т. д. Появляется в результате страхов, связанных с людьми и эмоциональными травмами, полученными в процессе личных или социальных контактов. 

Агорафобия основана на наличии страха перед ситуациями, которые сгруппированы в пять категорий:

  • общественный транспорт
  • открытые пространства
  • общественные места
  • толпы или очереди
  • нахождение вне дома в целом

Страх или беспокойство должны возникать, как минимум, в двух из пяти ситуаций, чтобы соответствовать критериям агорафобии.

Симптомы

Физические симптомы агорафобии напоминают симптомы тревоги или приступа паники. Они могут включать в себя:

  • Сбивчивое дыхание
  • Боль в груди
  • Дрожь
  • Головокружение
  • Повышенное потоотделение
  • Тошнота

Когнитивные симптомы агорафобии связаны с мыслями о ситуации или симптомах, они включают:

  • Чувство стыда и смущения, которые появляются в обществе
  • Страх смерти или удушья
  • Страх неспособности убежать в случае нападения паники
  • Страх безумия
  • Страх потери контроля
  • Страх привлечения внимания
  • Беспокойство из-за неспособности функционировать или выжить в одиночку
  • Общая тревога или страх

Причины

Считается, что возникновение агорафобии связано с биологическими, психологическими и экологическими факторами. Исследования показали некоторую семейную кластеризацию агорафобии. Наследственность агорафобии оценивается от 48 до 61%. Это означает, что генетический вклад является умеренным, а влияние факторов окружающей среды оказывает большее влияние.

Личные факторы, влияющие на агорафобию, включают интроверсию / экстраверсию, чувствительность к тревоге и зависимость. Экстраверсия негативно связана с агорафобией, но не с паническим расстройством. Чувствительность к тревоге или убежденность в том, что симптомы тревоги опасны, предсказывают паническое расстройство и агорафобию без приступов паники. Зависимые и избегающие черты личности могут предсказать возникновение агорафобии.

Одна общая теория о том, как развивается агорафобия — это катастрофические интерпретации. Здоровые люди интерпретируют определенные физические ощущения как нормальные или не тревожащие. Те же самые ощущения интерпретируются как неизбежно опасные для человека с паническим расстройством. Например, учащенное сердцебиение после подъема по лестнице может быть истолковано как признак надвигающегося сердечного приступа. Эта теория предполагает, что такие пациенты могут найти значительное облегчение, изменив способ интерпретации телесных ощущений.

Лечение

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является наиболее часто используемой формой терапии агорафобии. Целью КПТ является обучение навыкам, помогающим переносить беспокойство, изменять искаженные шаблоны мышления и возвращаться к нормальной деятельности.

Для пациентов, которые испытывают трудности с выходом из дома, возможны альтернативы назначению на прием. Некоторые варианты — встреча дома, проведение сеансов по телефону или использование компьютера. В более тяжелых случаях может потребоваться стационарное лечение.

Экспозиционная терапия — это еще один широко используемый метод лечения, а также прикладная релаксация, когда пациент работает над восстановлением способности расслабляться. Агорафобию можно лечить антидепрессантами и лекарствами от беспокойства. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина часто назначают при паническом расстройстве с агорафобией.

Фото:twitter.com

Темы фобии здоровье агорафобия психиатрия
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