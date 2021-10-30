В Томске скончалась женщина, за которой под видом врача ухаживал внук

В томском госпитале скончалась женщина, за которой под видом врача ухаживал внук. По словам заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгения Тарасенко, врачи боролись за жизнь 84-летней пациентки, но спасти её не удалось.

Состояние женщины ухудшилось в субботу, её перевели в реанимацию. Медики сообщили, что у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

В среду томское агентство ТВ2 рассказало о жителе Томска, который под видом врача несколько дней ухаживал в госпитале за своей бабушкой (у неё был диагностирован коронавирус). Он решил проверить рассказ соседки свой бабушки, которая сообщила, что в госпитале за ней плохо ухаживают.

Переодевшись во врача, мужчина, которого зовут Сергей, побывал в госпитале и увидел, что его бабушка, которая страдала болезнью Альцгеймера, находилась в очень плохих условиях. И не только она, другие пациенты тоже. По словам Сергея, за ними никто не ухаживал и толком не лечил.

После того, как об этой истории стало известно, заместитель губернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя, отметив, что ситуация недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности". Также о проверках сообщила прокуратура и Следственный комитет.

Мужчину "разоблачили" через три дня. После этого он сообщил, что из местной администрации якобы звонили, чтобы "договориться". Он отказался, после чего было уволен с работы.