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Томич, вскрывший наплевательское отношение к ковид-пациентам МСЧ, лишился работы

Общество

В Томске молодой человек, переодевшись в защитный костюм, три дня под видом врача провёл в красной ковид-зоне МСЧ №2. Он ухаживал за своей бабушкой, до которой у медиков "не доходили руки".

Томич, вскрывший наплевательское отношение к ковид-пациентам МСЧ, лишился работы

Видео, снятое парнем, показал в своём эфире местный телеканал ТВ-2

По словам внука пациентки, ему пришлось покинуть больницу после того, как его — спустя три дня — "спалили".

Томские телевизионщики сообщили, что молодой человек "на последние деньги полетел в Москву на приём к Александру Бастрыкину, в администрацию президента и прокуратуру".

По данным телеканала 360, история получила неожиданное продолжение.

После того, как история получила широкую огласку, житель Томска, лишился работы. И, по его словам, начались "звонки с угрозами со скрытого номера".

"Мне звонили вчера с неизвестного номера, который скрытый, сказали, что, если я продолжу это дальше форсировать, мне горло перережут. У меня с работой теперь хана: мне позвонил начальник и сказал, чтобы я на работу больше не выходил, потому что ему такие яркие личности не нужны. И в итоге я сейчас остался и без денег, и без всего", — поделился парень с ТК 360.

"Надзорные органы сейчас проводят проверку по озвученным томичом фактам. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение", — сообщили 360 в региональном следкоме.

А молодой человек пытается понять: как быть с больной ковидом бабушкой дальше.

"Если она останется в больнице, то обязательно умрет, а если я её оттуда заберу, то умрет дома, а меня обвинят в том, что это произошло из-за моих действий, — поделился он с журналистами канала. — Денег у меня вообще никаких нет. Я три дня в подъезде ночевал здесь, в Москве. Теперь вот собираюсь обратно в Томск".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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