Эксперт усомнился в реализации идеи отменить транспортный налог для пенсионеров

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто в интервью Pravda.Ru прокомментировал инициативу депутата Ивана Сухарева отменить транспортный налог для пенсионеров.

"Предложение депутата замечательное, но оно всё равно ни о чём, потому что решать будут региональные власти в каждом конкретном случае. Федеральная власть только устанавливает общие параметры и не вмешивается в политику, поскольку эти деньги идут в бюджет региона. Он думает, что для него важнее — поддержка будущего электората или деньги, которые пойдут в региональный бюджет", — объяснил автомобильный эксперт.

Также он отметил, что в российских регионах везде есть льготы для ветеранов войны, часто для многодетных семей. В некоторых местах пожилые люди не платят транспортный налог, если у них маломощный автомобиль, добавил Моржаретто.

"Транспортный налог давно пора было отменить, как было это обещано правительством ещё в 2009 году, когда вводили акциз на топливо для дорожного строительства. То есть мы сейчас каждый раз, покупая литр топлива, 13 рублей платим в Дорожный фонд. Так что у нас двойное налогообложение, что не очень красиво", — сказал специалист.

Ранее Сухарев направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить от транспортного налога пожилых людей, если у их машины мощность менее 150 лошадиных сил.

"Прошу Вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с", — написал парламентарий, слова которого приводит RT.

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