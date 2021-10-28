Гортранспорт могут сделать бесплатным для многодетных семей

С инициативой отменить плату за проезд на общественном транспорте для многодетных выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Омбудсмен уточнила, что поправки необходимо внести по всей стране.

Как уточнила Волынец, такая практика начнёт действовать в Москве с января следующего года и необходимо рассмотреть возможность ввода льгот и в регионах.

"Предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей Российской Федерации", — цитирует обращение Волынец к министру труда и социальной защиты Антону Котякову RT.

Так, Волынец предложила не брать плату за проезд с членов многодетных семей на общественном транспорте:

автобусах,

троллейбусах,

городских и загородных электричках,

метро.

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