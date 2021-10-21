У режиссера "Ералаша" нашли запрещённое видео с несовершеннолетними

Под наблюдение правоохранительных органов попал Илья Белостоцкий, который много лет снимал выпуски "Ералаша". Мужчину подозревают в педофилии.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", у режиссера "Ералаша" обнаружили коллекцию развратного видео с несовершеннолетними мальчиками.

"Илья Белостоцкий 15 лет снимал скетчи для выпусков "Ералаша", пока в октябре 2020 года его не арестовали за развратные действия с малолетними детьми. Режиссер год провел в СИЗО (это скрывали от публики), расследование дела подходило к концу, но один из свидетелей рассказал о целой коллекции детского порно у него дома", — сообщает ТГ-канал.

Недавно стражи правопорядка провели обыск в доме кинодеятеля. В квартире подозреваемого нашли фото и видео с обнаженными детьми. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении еще одного дела по факту незаконного изготовления порно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.