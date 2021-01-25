За наследство Грачевского начинается "страшная битва"

Незадолго до смерти Борис Грачевский написал завещание, в котором оставил всё своё имущество супруге с новорождённым ребёнком. Однако другие родственники могут попытаться оспорить завещание, и тогда начнётся "страшная битва".

Такое мнение высказала адвокат Маргарита Гаврилова.