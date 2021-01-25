Незадолго до смерти Борис Грачевский написал завещание, в котором оставил всё своё имущество супруге с новорождённым ребёнком. Однако другие родственники могут попытаться оспорить завещание, и тогда начнётся "страшная битва".
Такое мнение высказала адвокат Маргарита Гаврилова.
"Оспорить можно что угодно, главное, понимать, какая будет конечная цель. Если существует последняя воля, оформленная надлежащим образом, будет оспорить сложно. Бедная девочка, которая осталась вдовой, предстоит страшная битва, судя по тому, какие страшные истории разворачивались вокруг Грачевского и "Ералаша", — отметила правозащитник.
Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.