Бывший муж жертвы ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребёнка

Ранее правозащитница Екатерина Гордон раскритиковала бывшего мужа Екатерины Тарасовой, погибшей в результате аварии на Краснополянском шоссе. Юристу пришёлся не по душе позитивный настрой мужчины, у которого погибла бывшая жена. Антон Тарасов придерживается всё той же линии поведения.

Экс-супруг Екатерины Тарасовой, скончавшейся в результате аварии на Краснополянском шоссе, не склонен драматизировать. Он отмечал ранее, что не имеет ни к кому претензий и не нуждается в помощи.

Шестилетняя Дочь погибшей в ДТП в Сочи сейчас находится с отцом.

"Она чувствует себя хорошо, она находится в своём привычном ритме жизни, как было и с мамой. Ходит в школу, посещает свои любимые кружки… Она скоро повзрослеет, к сожалению, осознает, что произошло — и будет благодарна всем людям, которые нас поддержали в этот невероятно трагичный момент", — сказал Тарасов.

Мужчина ждёт результатов следствия, чтобы сделать какие-либо выводы.

"У нас нет деталей всех обстоятельств ДТП. Эти детали может дать только следствие. Я надеюсь, что оно будет объективным", — отметил экс-супруг погибшей.

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