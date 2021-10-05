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Дуров: в Telegram зарегистрировались более 70 млн пользователей за день

Общество

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что после масштабного сбоя в сервисах Facebook более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались в мессенджере.

По словам Дурова, в Telegram резко выросла пользовательская активность на фоне сбоя в Facebook. За день в мессенджер утекли более 70 миллионов "беглецов" с других платформ.

Ранее из-за ошибок в программном обновлении на несколько часов оказались недоступны соцсети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Также пользовали жаловались на сбои и ошибки в TikTok, Google, Amazon и Zoom.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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