Заступятся ли артисты за своего благодетеля — Тельмана Исмаилова?

В Черногории по российскому ордеру задержали бывшего владельца "Черкизовского рынка" Тельмана Исмаилова. В РФ (после экстрадиции) бизнесмену грозит пожизненное заключение за заказные убийства предпринимателей. Многие артисты пользовались щедростью этого "покровителя искусств". В Сети предвкушают, как артисты дружно отрекутся от своего благодетеля.

Блогер Рустам Солнцев написал в своём Instagram-аккаунте о том, что весь шоу-бизнес, образно выражаясь, целовал бизнесмена в ж***.

"Эти прекрасные видео есть в сети. А ща посмотрим, замолвит ли хоть одна падла за этого "честного" человека хоть одно словечко. Добрый вечер, куклята", — пишет блогер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики блогера вспоминают, как один знаменитый артист ранее уже отрёкся от знакомства с этой сомнительной личностью, несмотря на всю щедрость предпринимателя. Певец твёрдо заявил, что не знает Исмаилова, несмотря на то, что на видео кадрах бизнесмен дарит ему дорогой автомобиль.

"Джей Ло танцевала для него"; "Это страшные времена были, там кладбище было под рынком", — писали в Сети.

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