На старт, внимание… Команды "марш" ждут цены на коммуналку

Российские власти уверены: необходимо "довести коммунальные тарифы до экономически обоснованных".

Известно, что ряд ведомств — Минтруд, Минстрой, Минэкономразвития и Минфин — уже начали прорабатывать "вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг". Это уже само по себе свидетельство того, что цены, вероятнее всего, вырастут.

Модернизация — повышение цен

По словам Павла Склянчука, эксперта площадки ОНФ "Жильё и городская среда", если начнётся модернизация инфраструктуры ЖКХ, рост тарифов "сможет превышать инфляцию".

Ирина Булгакова, председатель экспертсовета думского комитета по жилищной политике и ЖКХ ранее отмечала, что в России тарифы на услуги некоторых предприятий, к примеру, водоканала — "ниже себестоимости". И, по словам депутата после того, как пройдёт модернизация таких предприятий, нужно будет "постепенно довести" тарифы "до экономически обоснованных".

По её мнению, в первую очередь повышать нужно будет стоимость тепло-, водоснабжения и канализации.

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