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Психолог: плохо относиться к детям заставляет бедность

Общество

В Минпросвещения озвучили, что в будущем Россия сможет отказаться от детских домов. По словам замминистра ведомства Дениса Грибова, в стране хорошая тенденция усыновления, а также поддержка и программы сохранения кровной семьи.

Детский рисунок
Семья

Надо выживать, а не воспитывать

Однако специалисты с ним не согласны. По мнению психолога, координатора проекта "Тёплый дом" фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елены Андреевой, за чертой бедности остаются ещё сотни тысяч кровных семей, что мешает адекватному воспитанию и как следствие, ребёнка могут забрать органы опеки.

"Очень часто то, что мы говорим "нерадивый родитель", это всё-таки трудная жизненная ситуация, которая заставляет их таким образом жить, таким образом относиться к детям. Очень часто это ситуации крайней бедности. И в ситуации крайней бедности тут вообще не до каких-то воспитательных моментов в отношении к детям", — объяснила Андреева Pravda. Ru.

По словам психолога, проблема кроется и в том, что родная семья получает гораздо меньшие пособия, чем приёмная.

"Если предложить кровным родителям адекватную поддержку, адекватный уровень пособия, то тогда можно говорить дальше о какой-то работе. Но сейчас, фактически, особенно если одинокий родитель, то мама с ребёнком должна просто выживать. А если у неё решен вопрос с питанием, оплатой жилья и какими-то материальными нуждами, то дальше она может быть любящей заботливой мамой", — считает психолог.

Берут, но "выборочно"

Если говорить о "повальном" усыновлении и ликвидации детдомов, то мнению эксперта, институт приёмных семей, да и сама система работы с детьми-сиротами, в стране несовершенна.

"Мне кажется, что сейчас всё-таки не до конца это сделано. Потому что временная приёмная семья по факту как институту у нас всё-таки отсутствует", — резюмирует Андреева.

Всё же психолог отмечает, что россияне охотно берут детей в семью из государственных учреждений. Но тут вопрос "предпочтений" — будущие родители хотят здорового ребёнка и чаще младенческого возраста. Если же упростить детские дома, то куда отправятся дети постарше?

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"Каждый третий отказ от ребенка можно предотвратить"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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