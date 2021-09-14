Арестантам в СИЗО позволили совершать звонки малолетним детям

Министерство юстиции России издало приказ, согласно которому содержащиеся в следственном изоляторе лица могут совершать звонки детям младше 14 лет.

Совершить звонок разрешается арестантам в течении 24 часов с момента попадания в изолятор. Данное разрешение выдает суд, орган или лицо, который ведет уголовное дело, сообщает РИА Новости.

«Такое право может получить задержанный имеющий ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем», - говорится в документе.

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