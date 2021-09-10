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В Минюсте прокомментироали ситуацию с массовым увольнением из-за цифровизации

Экспертное мнение

В прокуратуре Свердловской области массово увольняются ветераны службы. Причиной тому стало введение новой системы работы с документами "Надзор-WEB". Данную тему в беседе с корреспордентом Pravda. ru прокомментировала член экспертного совета, адвокат, специалист в области трудового права, "Юристы за трудовые права", член Ассоциации в Министерстве юстиции Ксения Печеник.

В Минюсте прокомментироали ситуацию с массовым увольнением из-за цифровизации

Электронный документооборот приводит к увольнениям

Согласно нововведению в прокуратуре Свердловской области, сотрудники должны подавать отчеты в электронном виде, на деле же получается двойная работа и увеличение бумажной волокиты. Многие сотрудники, возраст которых близок к пенсионному, не выдерживают и увольняются.

По данным URA. RU, в июле текущего года со службы уволилось 160 работников областной прокуратуры.

"Очень странная ситуация. С точки зрения закона у нас работодатель просто так уволить не может. Однако, из-за организационно-технологическими изменениями условий труда, в данном случае если мы говорим про программное обеспечение работникам могло быть предложено, в принципе, увольнение, если они не согласны продолжить работать в таком режиме", — сообщила эксперт.

Обновление персонала

Эксперт допускает возможность увольнения работника из-за увеличения объема работ за прежнюю заработную плату. При этом Ксения Печеник высказала мнение, что за увольнением такого количества человек может крыться другая причина.

"Мне кажется, что в этой ситуации просто пытаются представить, что есть некие технологические факторы, которые поспособствовали этому увольнению. Фактически, возможно, новый руководитель просто не хочет работать со старой командой", — поделилась Печеник.

Цифровизация увеличивает бумажной бюрократии

Как отметила эксперт, перевод работы в электронный форма является в действительной сложностью. Работники сталкиваются с необходимостью выполнения двойного объема работ. От этого страдают как работники, так и работодатели.

"На работодателей иногда сваливается большое количество межведомственных, государственных требований, постоянно меняется законодательство, дополнительные отчеты вводятся. Действительно условия труда могли стать настолько изнуряющими, что люди не справляются со своей текущей работой"

 

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Автор: Алина Ибрагимова
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