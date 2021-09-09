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Захарова назвала испугом США блокировку Попова в Twitter

Общество

Корпорация Twitter успела заблокировать и разблокировать аккаунт российского ведущего программы "60 минут" и кандидата в Государственную дума Евгения Попова. Инцидент прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова назвала испугом США блокировку Попова в Twitter

Девятого сентября сотрудники Twitter ограничили доступ к странице Евгения Попова, поскольку он нарушил правила социальной сети. Сегодня же аккаунт журналиста "России-1" разблокировали.

Российский политик Мария Захарова высказалась о ситуации в Telegram-канале. По мнению представителя МИД, Евгения Попова испугались, как Трампа, которого тоже заблокировали. При этом, отметила Захарова, кандидат в депутаты пока даже не имеет политической силы, в отличие от экс-президента США.

"Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и так далее. Но в данном случае это ещё и признание", — сообщила политик.

Напомним, что восьмого сентября компанию Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей по шести административным делам. Руководство социальной сети удалило 91% запрещённой в России информации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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