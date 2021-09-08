Аналитик Игорь Сафонов объяснил, как будет работать цифровой налог в России

Если в России введут единый цифровой налог, корпорациям будет сложнее избегать выплаты за получение прибыли в стране. Тем не менее новый доход не сможет существенно увеличить федеральный бюджет. Об этом рассказал эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Аналитик напомнил, что похожую схему пытались внедрить в Европе, но власти использовали этот метод как защиту своих компаний от монополии таких крупнейших корпорацией, как Google и Apple.

По мнению специалиста, руководство компаний примет новые условия в нашей стране, поскольку в ином случае придётся прекращать работу на её территории. Игорь Сафонов убеждён, что при отказе владельцы потеряют слишком много прибыли.

"Попытка ввести единый цифровой налог, предполагающий выплату как минимум 15% от полученной в России прибыли, можно считать инструментом давления на крупные компании", — сообщил эксперт в беседе с журналистами NEWS.ru.

Кроме того, аналитик отметил, что единый цифровой налог в России может появиться в скором времени. Во Франции, например, потратили на внедрение всего год-полтора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.