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Аналитик Игорь Сафонов объяснил, как будет работать цифровой налог в России

Общество

Если в России введут единый цифровой налог, корпорациям будет сложнее избегать выплаты за получение прибыли в стране. Тем не менее новый доход не сможет существенно увеличить федеральный бюджет. Об этом рассказал эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Аналитик Игорь Сафонов объяснил, как будет работать цифровой налог в России

Аналитик напомнил, что похожую схему пытались внедрить в Европе, но власти использовали этот метод как защиту своих компаний от монополии таких крупнейших корпорацией, как Google и Apple.

По мнению специалиста, руководство компаний примет новые условия в нашей стране, поскольку в ином случае придётся прекращать работу на её территории. Игорь Сафонов убеждён, что при отказе владельцы потеряют слишком много прибыли.

"Попытка ввести единый цифровой налог, предполагающий выплату как минимум 15% от полученной в России прибыли, можно считать инструментом давления на крупные компании", — сообщил эксперт в беседе с журналистами NEWS.ru.

Кроме того, аналитик отметил, что единый цифровой налог в России может появиться в скором времени. Во Франции, например, потратили на внедрение всего год-полтора.

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Цифровой налог за рубежом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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