Психолог Миллер о ревности и её подавлении: "Мы не имеем власти ни над кем"

Ревность — одна из проблем в отношениях. Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, как пресечь паранойю и довериться партнёру.

Специалист назвала ревность без повода звоночком. По словам Александры Миллер, в этом случае необходимо прислушаться к себе и осознать, что человек не может кем-то обладать. Психолог добавила, что от ревнивых людей, которые становятся более отталкивающими и возмущёнными, партнёры зачастую уходят.

Александра Миллер убеждена, что женщине стоит ценить себя и самой выбирать, кому можно встречаться с ней, а не держаться за мужчину. Для этого необходимо заниматься своим делом и ухаживать за собой, то есть обладать высокой самооценкой.

Также психолог рассказала о случаях, когда женщины ревнуют из-за пустоты внутри:

"Если встречают достойного, успешного мужчину, то впоследствии начинают жить его жизнью, заполнять собой всё пространство так, что от такой "любви" ему становится тяжело дышать".

Специалист в беседе с журналистом ФАН подчеркнула, что доверие — самое главное между любящими людьми. Чтобы не ревновать, по мнению сексолога, необходимо ощущать настоящее отношение партнёра, которое можно заметить в поступках.

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