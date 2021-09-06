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Психолог Миллер о ревности и её подавлении: "Мы не имеем власти ни над кем"

Общество

Ревность — одна из проблем в отношениях. Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, как пресечь паранойю и довериться партнёру.

Психолог Миллер о ревности и её подавлении: "Мы не имеем власти ни над кем"

Специалист назвала ревность без повода звоночком. По словам Александры Миллер, в этом случае необходимо прислушаться к себе и осознать, что человек не может кем-то обладать. Психолог добавила, что от ревнивых людей, которые становятся более отталкивающими и возмущёнными, партнёры зачастую уходят.

Александра Миллер убеждена, что женщине стоит ценить себя и самой выбирать, кому можно встречаться с ней, а не держаться за мужчину. Для этого необходимо заниматься своим делом и ухаживать за собой, то есть обладать высокой самооценкой.

Также психолог рассказала о случаях, когда женщины ревнуют из-за пустоты внутри:

"Если встречают достойного, успешного мужчину, то впоследствии начинают жить его жизнью, заполнять собой всё пространство так, что от такой "любви" ему становится тяжело дышать".

Специалист в беседе с журналистом ФАН подчеркнула, что доверие — самое главное между любящими людьми. Чтобы не ревновать, по мнению сексолога, необходимо ощущать настоящее отношение партнёра, которое можно заметить в поступках.

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РЕВНОСТЬ: истинный источник и избавление
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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