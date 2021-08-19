Психотерапевт рассказала, помогает ли алкоголь против одиночества

По данным ВЦИОМ, около четверти россиян чувствуют себя одинокими последние шесть месяцев. 11% опрошенных борются с ощущением с помощью алкоголя. Также граждане стали больше общаться в Сети. Журналисты Pravda.Ru узнали у психотерапевта Ольги Батуевой, насколько эти тактики работают.

Пьянки не помогут

Россияне рассчитывают справиться с одиночеством через потребление алкоголя. Подобный способ эксперт назвала бессмысленным, поскольку этот метод приведёт к зависимости. Кроме того, уже зависимые люди могут таким образом оправдывать тягу к спиртному.

"Одиночество, они говорят, что я одинок, это всего лишь повод для того, чтобы выпить", — пояснила Ольга Батуева.

Онлайн не заменит офлайн

Специалист убеждена, что нельзя сравнивать реальное общение и коммуникацию в Интернете. В Сети человек не может:

касаться собеседника;

вести совместный быт;

растить детей;

посещать мероприятия.

Психотерапевт объяснила:

"Это как сравнить тёплое с мягким, например. Онлайн общение и есть онлайн-общение. Офлайн — это офлайн. Мне не кажется, я уверена, вообще, в принципе, все об этом психологи, психотерапевты говорят, что живое общение никогда никто не заменит".

Что тогда делать

По словам Ольги Батуевой, если человек чувствует себя одиноко и страдает из-за проблем в семье, ему надо обратиться к психологу или психотерапевту. Самому решить эту беду крайне тяжело. Тезис "мы сильные, мы справимся, нам никто не нужен" не работает. Эксперт сказала:

"Тогда сами себе лечите зубы, желудки и все остальное, сами себя учите или что-то ещё делайте. Поэтому есть специалисты. Есть проблемы в семье — идите их решайте. Сейчас на любой кошелёк есть такие специалисты — психологи, психотерапевты".

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