Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос об одиночестве среди граждан России. В исследовании поучаствовали 1600 человек старше 18 лет. Они отвечали по телефону.
В результате получились следующие данные:
Исследователи узнали, почему россияне могут так себя чувствовать. Больше всего отвечающих назвали дефицит общения — 13%. Также респонденты говорили об особенностях личности — 11%. 10% респондентов предположили, что такое может быть из-за отсутствия друзей, 8% — из-за отсутствия хобби. Кроме того 7% сообщили о возможных проблемах с деньгами.
Одинокие люди объяснили своё состояние следующими факторами:
Россиян спросили о методах борьбы с одиночеством. Только 11% опрошенных сказали, что пьют с этой целью. Самое популярное средство — общение с друзьями и родными — 62%. На втором месте в списке оказались компьютерные игры, литература, кино — 35%.
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