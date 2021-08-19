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ВЦИОМ: четверть россиян испытывают одиночество последние шесть месяцев

Общество

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос об одиночестве среди граждан России. В исследовании поучаствовали 1600 человек старше 18 лет. Они отвечали по телефону.

ВЦИОМ: четверть россиян испытывают одиночество последние шесть месяцев

Много ли в России одиноких людей

В результате получились следующие данные:

  • 23% россиян чувствуют одиночество последние шесть месяцев;
  • 19% ощущают себя так периодически;
  • 4% живут с чувством одиночества постоянно;
  • 76% не сталкивались с одиночеством за минувшие полгода.

Откуда берётся одиночество

Исследователи узнали, почему россияне могут так себя чувствовать. Больше всего отвечающих назвали дефицит общения — 13%. Также респонденты говорили об особенностях личности — 11%. 10% респондентов предположили, что такое может быть из-за отсутствия друзей, 8% — из-за отсутствия хобби. Кроме того 7% сообщили о возможных проблемах с деньгами.

Одинокие люди объяснили своё состояние следующими факторами:

  • проблемы в семье и личной жизни — 11%;
  • слишком мало общения — 11%;
  • человек живёт один в квартире — 9%;
  • нет товарищей — 7%;
  • потеря родных людей — 7%.

Как бороться

Россиян спросили о методах борьбы с одиночеством. Только 11% опрошенных сказали, что пьют с этой целью. Самое популярное средство — общение с друзьями и родными — 62%. На втором месте в списке оказались компьютерные игры, литература, кино — 35%.

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Об одиночестве
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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