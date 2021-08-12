Исследователи из онлайн-сервиса для знакомств RusDate опросили пользователей и выяснили, что 66% женщин предпочитают раздельный отпуск.
В опросе поучаствовали 5000 пользователей.
В компании нашли любопытным, что отдыхать раздельно нравится более старшим женщинам. Опрос показал следующие данные:
Также исследователи опросили жителей разных стран. Наибольшее число любителей отдельного отпуска обнаружили в России — 26%. На следующей строчке оказался Израиль с 14%. 16% граждан Украины предпочитают отдыхать в одиночестве. Эту модель поддерживает Германия — 11%. Меньше всего нравится восстанавливать силы одним жителям США, 5%, и Беларуси, 4%.
Роман Леви, директор по развитию RusDate, отметил, что за два-три года количество людей, которые хотят провести отпуск раздельно, увеличилось. По мнению бизнесмена, это свидетельствует о росте осознанности в отношениях:
"Если мужчина предпочитает, например, походы и рыбалку, а женщина пляжный отдых, то теперь всё больше пар обговаривают это и предпочитают отдых, исходя из своих желаний".
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