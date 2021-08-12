Большинство россиянок предпочитают отдыхать отдельно от мужей

Исследователи из онлайн-сервиса для знакомств RusDate опросили пользователей и выяснили, что 66% женщин предпочитают раздельный отпуск.

В опросе поучаствовали 5000 пользователей.

В компании нашли любопытным, что отдыхать раздельно нравится более старшим женщинам. Опрос показал следующие данные:

в 18-25 лет — 6%;

в 26-35 лет — 14%;

в 36-45 лет — 30%;

в 46-55 лет — 27%.

Также исследователи опросили жителей разных стран. Наибольшее число любителей отдельного отпуска обнаружили в России — 26%. На следующей строчке оказался Израиль с 14%. 16% граждан Украины предпочитают отдыхать в одиночестве. Эту модель поддерживает Германия — 11%. Меньше всего нравится восстанавливать силы одним жителям США, 5%, и Беларуси, 4%.

Роман Леви, директор по развитию RusDate, отметил, что за два-три года количество людей, которые хотят провести отпуск раздельно, увеличилось. По мнению бизнесмена, это свидетельствует о росте осознанности в отношениях:

"Если мужчина предпочитает, например, походы и рыбалку, а женщина пляжный отдых, то теперь всё больше пар обговаривают это и предпочитают отдых, исходя из своих желаний".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.